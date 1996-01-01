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В село Шереметьево для пробы привезли приставки к ТВ
В приграничном селе Шереметьево запустили первую в России сеть цифровых телевизионных ретрансляторов. Специально для этого в Хабаровск прибыл министр связи и массовых коммуникаций России Игорь ЩЕГОЛЕВ. Охватить цифровым телевидением весь Хабаровский край планируется до конца 2010 года.
По словам Игоря Щеголева, с села Шереметьево началось распространение цифрового телевидения в России - новая эра, которая позволит обеспечить единое информационное пространство по всей стране. Это позволит жителям даже самых удаленных уголков почувствовать себя частью единого целого, сильного и развитого общества. Как уже ощутили себя жители Шереметьево.
В подарок администрации Вяземского района министр связи передал 20 телевизионных приставок, которые достанутся ветеранам Великой Отечественой войны и многодетным семьям. Такие декодеры позволяют переводить цифровой сигнал в изображение аналогового телевидения. Они будут необходимы всем, у кого телевизионный приемник не формата MPEG-4. По федеральной программе малоимущие семьи бесплатно обеспечить тюнерами должны краевые бюджеты. А где приобретать остальным?
"Волноваться по поводу приобретения приставок у жителей Хабаровского края причины нет, - заверил советник исполнительного директора филиала "Дальневосточный региональный центр" ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Олег АЧИМОВ. - Пока таких приставок в продаже нет, потому что не было и цифрового телевидения. Но отечественные поставщики таких приставок уже вышли на нас с предложением и готовы обеспечить любое количество. Отпускная цена на сегодня не превышает 800 рублей". Между тем министр привез калининградские приставки стоимостью 1200 руб.
На встречах с полпредом Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктором ИШАЕВЫМ и губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ Игорь Щеголев обсудил вопросы поэтапного перевода восточных территорий России на новые технологии многоканального высококачественного вещания и обеспечения доступа населения к комплексным телекоммуникационным услугам. Планируется, что в течение 2010 года на территории ДФО будут введены 2280 ретрансляционных пунктов. Строительство сетей цифрового вещания было решено вести, в первую очередь, в приграничных регионах, поскольку для такого вещания необходима международная координация радиочастотных присвоений. Каждый ретранслятор позволит покрыть вещанием территорию протяженностью 300 км вдоль границы и 50 км вглубь России.
Около 95% населения округа получат доступ к высококачественному многоканальному телевидению. А полпред увидел в новых технологиях перспективы для развития телемедицины в дальневосточных медицинских центрах. Построенную сеть планируется также использовать для создания спутниковой мультисервисной системы связи, обеспечивающей в труднодоступных районах доступ к высококачественным услугам связи, в том числе к Интернету, IP-телефонии, дистанционного обучения и другим.
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