Прожиточный минимум в Хабаровском крае - 7993 рубля

Постановлением губернатора Хабаровского края установлена величина месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения за IV квартал 2009 года в размере 7993 руб. в среднем на душу населения.

По социально-демографическим группам данные показатели следующие: для трудоспособного населения - 8565 рублей; для пенсионеров - 6429 рублей; для детей до 7 лет - 6907 рублей; для подростков от 7 до 15 лет - 7770 рублей. Министерству социальной защиты населения края, главам городских округов и муниципальных районов края рекомендовано учитывать величину прожиточного минимума при предоставлении мер социальной поддержки и оказании социальной помощи населению края.