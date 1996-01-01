Поменяли ветхое на элитное

Первые 28 владивостокских семей, ранее проживавших в домах, признанных ветхими и аварийными, получили квартиры в элитном жилом комплексе "Два капитана" на улице Крыгина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Переселение стало возможным благодаря тому, что Владивосток вошел в федеральную программу в составе региональной адресной программы. Из Фонда содействия реформирования ЖКХ и краевого бюджета на эти цели выделено более 98 млн руб. Вскоре еще 43 семьи владивостокцев из аварийных домов переедут в квартиры в новостройках по этой федеральной программе. В общей сложности счастливыми новоселами станут 264 человека.

Стоит отметить, что еще 8 семей из Владивостока в настоящее время оформляют документы на новые квартиры, приобретенные в прошлом году уже за счет муниципальной программы "Переселение граждан г.Владивостока из ветхого и аварийного жилищного фонда". Реализация данной программы продолжится и в 2010 г.: на нее городским бюджетом запланировано порядка 18 млн руб. В июне прошлого года глава города Игорь ПУШКАРЕВ вручил ключи от 15 квартир в новострое по улице Аллилуева. Это позволило улучшить жилищные условия сразу 45 владивостокцам.