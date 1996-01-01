В Китае кошек и собак исключают из меню

Китай может расстаться со своими многовековыми кулинарными традициями и исключить мясо кошек и собак из меню своих ресторанов, пишет The Times.

По новому закону, употребление в пищу мяса кошек или собак будет грозить штрафом в 5 тысяч юаней ($450) и тюремным заключением сроком до 15 суток. Организации, занимающиеся торговлей мясом этих животных, могут быть оштрафованы на 10-500 тыс. юаней. Законопроект будет направлен в парламент в апреле.

Мясо собак считается зимним блюдом. Мясо кошек не так популярно. Большинство китайцев стараются не употреблять его в пищу из-за поверья, что животное может прийти ночью и отомстить. Однако жители южной провинции Гуандун не верят в эту легенду. Об их кулинарных пристрастиях ходит пословица: "Жители Гуандуна готовы съесть все что угодно, кроме собственного отца и матери".