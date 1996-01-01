В Уссурийске уже все готово к массовым гуляниям

К одному из самых массовых по количеству участников и грандиозному по размаху торжеству зимнего Уссурийска все готово.

Еще есть некоторые вопросы, которые будут решены в оставшиеся до празднеств дни. Об этом говорилось на заседании оргкомитета при заместителе главы администрации по вопросам социальной сферы Татьяне ДОЛГОВОЙ. В этом году основные торжества пройдут на центральной площади Уссурийска, сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа. В течение всего дня на прилегающей территории будет работать выставка-продажа продукции предприятий общественного питания. Гости праздника смогут поучаствовать в конкурсах, представленных на семи театрализованных площадках: масленичные забавы, приморские забавы, весёлая масленица, молодецкие забавы, казачьи забавы, богатырские забавы, кукольный театр "Петрушка". Не обойдется и без традиционного элемента Масленицы: столба с подарками. Несмотря на такое обилие приготовленных для уссурийцев сюрпризов, кульминацией праздника станет сжигание чучела, символизирующее зиму.