23 февраля Россия лишится 300 млрд руб.

В феврале россиян ждут еще одни длинные выходные - в честь праздника 23 февраля депутаты Госдумы перенесли рабочий день с понедельника на субботу, и в итоге мы получили 4 выходных дня.

Это дни, когда останавливается работа банков, инвестиционных компаний, бизнеса, предприятий. Считается, что дополнительные выходные приносят убытки и экономике страны, и отдельным отраслям. Однако, как выяснилось, от затяжных праздников страдают и граждане, которых лишают возможности заработать.

23 февраля - День защитника Отечества - в этом году по календарю выпал на вторник. По этому поводу депутаты решили, что удобнее в понедельник стране отдохнуть, а в субботу, 27 февраля, выйти и поработать за понедельник.

Главный экономист УК "Русь-Капитал" Алексей ЛОГВИН считает, что перенос рабочего дня в феврале с понедельника на субботу и соответственно образовавшиеся четыре выходных принесут стране убытки в размере 0,8% от ВВП, т.е. с учетом прогнозируемого за 2009 г. объема ВВП в 39 трлн руб., экономика потеряет на Дне защитника Отечества более 300 млрд руб. - BFM.ru.

"Если один выходной, 23 февраля, в прошлом году привел к потере 5% рабочих дней месяца, то в этом году, плюс к тому, что в месяце на два рабочих дня меньше, это приведет к выпадению 15% рабочих дней. Наибольшие потери несет финансовый сектор. Для банков и инвестиционных компаний перенос рабочего дня с понедельника на субботу критичен, ведь инвесторы ориентируются на западные рынки, где в субботу будет нормальный выходной".

Что касается производства, то здесь нарушается рабочий режим, люди стараются взять отпуска, плавно вытекающие из длительных выходных, куда-нибудь уехать. То есть, по мнению экономиста, длительные выходные наносят ущерб всей экономике в целом.

Около 500 млрд руб. Россия потеряла от затяжных новогодних каникул, которые в народе называют "лыжными". Теперь ряд депутатов предлагает перенести новогодние выходные на майские праздники, то есть утроить "садовые" каникулы, когда люди смогут заняться своими дачными участками.

Депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ рассказал BFM.ru, что эта инициатива находит не только эмоциональные, но и фактические аргументы. "Всего за зимнюю "пьяную" декаду на отдых за рубеж выехали 0,4% россиян. Остальные были просто "арестованы" дома, ведь на основной территории России стояли сильные морозы".

"23 февраля раньше всегда был рабочим днем, это боевой праздник, его отмечали военные. А сейчас, в кризисное время, люди хотят работать и зарабатывать. И экономика страны несет большие потери", - полагает депутат.