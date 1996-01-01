У рек Приморья меняют русла

Приморскими специалистами завершены работы по расчистке, углублению дна и спрямлению русла реки Пасечная в окрестностях села Екатериновка Партизанского района. Как сообщили в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, которое и выступает заказчиком работ, также разработаны проекты по расчистке, углублению дна и спрямлению русел рек села Савиновка Дальнереченского района и села Лазо Лазовского района. Работы ведутся за счет средств федерального бюджета, чтобы защитить жителей от наводнений.