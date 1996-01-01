"Тигриный саммит" пройдет во Владивостоке в сентябре

Международный форум по сохранению тигра пройдет во Владивостоке с 9 по 12 сентября 2010 г. Постановление о проведении "тигриного" форума подписал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 26 января.

Как рассказали "ЗР" в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, к обсуждению вопросов состояния популяций и мерам охраны тигра будут приглашены ведущие деятели мира. Российские специалисты представят новую Стратегию сохранения амурского тигра и государственную программу по ее реализации, также планируется обсудить вопрос о Всемирном природном наследии "Центральный Сихотэ-Алинь" - территории обитания амурского тигра.

По информации Всемирного фонда дикой природы, за последние 100 лет численность тигров сократилась в 25 раз. А в России его численность за последние 10 лет является стабильной благодаря усилиям по сохранению популяции. Так, при реконструкции дороги "Раздольное - Хасан", которая проходит по ареалу обитания хищников, решено строить 500-метровый тоннель для автомобилей. Животные смогут беспрепятственно мигрировать без риска попасть под колеса.