Переход России на цифровое телевидение начался с Хабаровского края

Вчера, 1 февраля, в селе Шереметьево Хабаровского края была запущена в эксплуатацию сеть цифровых ретрансляторов, призванных обеспечить бесперебойное вещание цифровых теле- и радиоканалов в приграничных районах края.

Присутствовавший на запуске министр связи и массовых коммуникаций Игорь ЩЕГОЛЕВ сообщил, что тем самым в стране состоялся первый запуск регулярного цифрового вещания. "С Дальнего Востока мы будем продвигаться на запад", - подчеркнул министр. По его словам, после того, как будет отключено аналоговое вещание, освободившиеся частоты будут использованы для новых направлений связи, в том числе для Интернета.

По словам гендиректора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Алексея МАЛИНИНА, в 2012 г. будет запущен новый спутник, который обеспечит качественное вещание на Дальнем Востоке.