Многоэтажные жилые дома в Находке оборудуются водомерами

В Находке с нового года активно продолжилась установка общедомовых водомеров, в прошлом году были оборудованы 126 домов. Занимается этим МУП "Находка-Водоканал". Установку домовых приборов учета воды, электроэнергии, тепла, газа согласно ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" оплачивают собственники жилья. По плану до 1 января 2012 г. общедомовые приборы учета должны появиться на каждом многоквартирном или частном доме.