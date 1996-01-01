В Партизанске откроют бассейн

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, строительство бассейна велось с 2005 года. Общая стоимость объекта более 200 млн руб. - 40 млн из них было выделено из федерального и более 160 млн руб. из краевого бюджетов. По решению губернатора бассейн откроют в феврале, и он будет передан в управление Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы. Здесь будут проходить тренировки спортсменов по плаванию и синхронному плаванию, а в остальное время бассейн смогут посещать и горожане.Сегодня в Партизанске проживает более 50 тыс. человек.