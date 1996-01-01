Агзу и Светлая станут ближе, Гродеково дальше

В 2010 году из бюджета Приморского края выделено 69 млн руб. на субсидирование внутрикраевых авиаперевозок в Тернейский район, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, традиционно воздушное сообщение в крае идет по линии "Владивосток - Пластун" с промежуточной посадкой в Кавалерово (самолет Як-40). В Тернейском районе перелеты осуществляются также по маршрутам - "Терней - Светлая", "Терней - Агзу" и "Терней -Самарга" (на вертолете Ми-8). С учетом социальной значимости этих авиаперевозок стоимость билетов приведена в соответствие с доходами людей. Жители края платят менее 10% от реальной стоимости перевозок. Остальные 90% дотируются из краевого бюджета.

Зато билет на поезд международного сообщения Уссурийск - Гродеково получил международный статус и с 1 февраля подпрыгнул в цене до 700 рублей. Собственно маршрут потерял статус пригородного поезда еще с 11 января и стоимость проезда 600 рублей. Теперь, со сборами за международный, пограничный и прочий сервис, - 672,6 рубля! Правда, уровень комфорта в "экспрессе", развивающем на маршруте длиной 91 км скорость аж до 50 км/час, вряд ли соответствует стоимости билета.