www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Агзу и Светлая станут ближе, Гродеково дальше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2010 году из бюджета Приморского края выделено 69 млн руб. на субсидирование внутрикраевых авиаперевозок в Тернейский район, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, традиционно воздушное сообщение в крае идет по линии "Владивосток - Пластун" с промежуточной посадкой в Кавалерово (самолет Як-40). В Тернейском районе перелеты осуществляются также по маршрутам - "Терней - Светлая", "Терней - Агзу" и "Терней -Самарга" (на вертолете Ми-8). С учетом социальной значимости этих авиаперевозок стоимость билетов приведена в соответствие с доходами людей. Жители края платят менее 10% от реальной стоимости перевозок. Остальные 90% дотируются из краевого бюджета.

Зато билет на поезд международного сообщения Уссурийск - Гродеково получил международный статус и с 1 февраля подпрыгнул в цене до 700 рублей. Собственно маршрут потерял статус пригородного поезда еще с 11 января и стоимость проезда 600 рублей. Теперь, со сборами за международный, пограничный и прочий сервис, - 672,6 рубля! Правда, уровень комфорта в "экспрессе", развивающем на маршруте длиной 91 км скорость аж до 50 км/час, вряд ли соответствует стоимости билета.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru