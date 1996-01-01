"Бот шоу" состоится в конце мая

21 и 23 мая во Владивостоке пройдет вторая международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2010. Жители города смогут познакомиться с новинками яхтенной индустрии.

Проведение выставки уже становится традицией для города. Одна из целей выставки - это помощь в развитии компаний, работающих в сфере продажи товаров и предоставления услуг для активного отдыха на воде. Участие в выставке открывает производителям и продавцам яхт, катеров, морского оборудования, сопутствующих товаров и услуг класса Luxury большие возможности выхода на новые перспективные рынки. Как и в прошлом году, выставка будет проходить на территории яхт-клуба "Семь Футов". Специально для выставки будут построены крытые павильоны, в которых можно будет познакомиться с предложениями от компаний-участников.