Бренд Владивостока

Вернуть Владивостоку герб, максимально приближенный к историческому, или утвердить радикально обновленный, предложенный специалистами в области геральдики? - с таким вопросом администрация Владивостока обратилась к горожанам, к тем, кто неравнодушен к его истории. Себя отношу к таковым, а потому мнение выскажу публично.

...Почему собственно возник вопрос о реставрации герба сегодня, когда у мэрии забот выше крыши? Например, отремонтировать к 150-летнему юбилею города те же городские крыши... В мэрии объяснили: юбилей станет презентацией города в преддверии саммита АТЭС-2012, будут выпускать много альбомов, буклетов, сувениров с символикой Владивостока, чтоб использовать вплоть до ноября 2012 года. И менять что-то потом в раскрученном гербе неприлично. Резонно.

Вопрос второй, который собственно и поставила мэрия: вам нравится нынешний герб Владивостока? Тигра, ступающего по серебряным камням на зеленом фоне, в народе называют кошкой, которая гуляет сама по себе. Это своеобразная эпитафия первому составу Думы Владивостока, которую выбрали то ли с 14-го, то ли с 15-го захода позже всех в России. И она решила самоутвердиться, перерисовав исторический герб города. Потом хвост у тигра чуть подправила - не так загнут был. Вот и получили то, что имеем.

Между тем впервые наш город получил герб в 1883 году, сам император Александр III утвердил проект архитектора Юлия РЕГО. В нем присутствовало все, что символизировало атрибутику и цели форпоста на Тихом океане - тигр, скала, якоря, александровская лента и корона о трех зубцах - ВЛАДЕЙ ВОСТОКОМ. Задачи у царской Приморской области и Приморского края не менялись, и этот герб просуществовал почти столетие. В 1971-м, а затем в 1994-м городской символ претерпел не слишком существенные видоизменения, пока за дело в 2001 году не взялись депутаты и не вымарали все обрамляющие элементы.

Нынешние городские депутаты трепетно отнеслись к делу своих предшественников. Получив предложение "серого дома" вернуться к историческому облику герба, решили заручиться консультацией Геральдического совета при Президенте РФ. А в ответ, о, чудо, получили готовый новый герб. К депутатской "кошке" пририсовали аж двух святых. И приписка: герб изготовлен авторской группой из Москвы и Санкт-Петербурга (кто их просил?) в полном соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований", а значит, "имеет все основания пройти геральдическую экспертизу Геральдического совета". Намек понятен.

Весьма чту св.апостола Андрея Первозванного, пусть даже "в серебряной тунике и червленом плаще", и св.великомученика и победоносца Георгия - "в серебряном панцире поверх золотой рубахи, в серебряных штанах, в червленых сапогах...". Но почему они топчут якоря, переплетенные почему-то лентами орденов Ленина и Октябрьской Революции? Осовременили? Меткие на язычок владивостокцы тут же окрестили новый образ герба - "два мужика".

Похоже, "авторская группа" вместо консультации увидела заказ и шанс на гонорар. Пусть меня простит РКЦ, я православная, но почему православные святые должны присутствовать на гербе города, первые камни в основание которого закладывали люди разных национальностей и вероисповеданий? Их имена в географических названиях островов, бухт, сопок и падей города. Владивосток создавался, есть и будет городом интернациональным. Такую миссию ему уготовила Россия на берегу Тихого океана. Более того, сегодня ему индивидуально прописана роль "международного центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе" в сценарии будущего развития России. И если рисовать современный герб с чистого листа, то такой, чтобы стал брендом города.

Для соседей мы прежде всего город европейской культуры. А герб, согласитесь, - артефакт истории и культуры. Владивостоку повезло, ему в наследство достался исторический герб, и полное бескультурье - его перелицовывать. И что это за спецы по геральдике, которые замесили в одном образе аж двух святых с азиатским тигром... Еще третьего бы! Например, Николая Угодника, покровителя мореплавания. На троих как-то ближе.

Однако если власти Владивостока воззвали к горожанам, то, похоже, они попали. Согласись с "двумя мужиками" - свои же обсмеют. А будут настаивать на историческом гербе - не пройти геральдическую экспертизу. Замытарят. И встречать нам 150-летний юбилей с "кошкой, которая гуляет сама по себе". Она хотя бы отражает дух беспокойного города. Только у меня такое подозрение, что от имени Совета аж при Президенте навяжут нам свое произведение. А потому давайте голосовать...

Кто против?