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Медицинский долгострой в Хабаровске выходит на финишную прямую

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ перед поездкой на Камчатку на прошлой неделе посетил строящийся в Хабаровске федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Это - один из 12 федеральных высокотехнологических медицинских центров, строящихся в России в рамках реализации национального приоритетного проекта здравоохранения. Вообще-то, эти медицинские центры должны были быть построены и сданы в эксплуатацию еще два года назад. Но принцип готовых комплектов блоков с оборудованием, поставляемых из Германии, в регионах не сработал.Задержалось финансирование. Пока в России введены в строй лишь два пилотных проекта. По поручению Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в прошлом году строительство кардиоцентра передано под контроль полпреда. В ходе очередного посещения объекта Виктор Ишаев познакомился с ходом монтажа медицинского оборудования в операционных, в реанимационном отделении и в блоке интенсивной терапии, осмотрел бытовые помещения, посетил цитологическую лабораторию. В данный момент строительные работы в здании будущего кардиоцентра завершены, проводятся монтажные работы в котельной, устанавливается медицинское оборудование, которое уже полностью поступило в Хабаровск. В пути находится лишь кухонное оборудование.

Полпред напомнил, что поручение президента страны о создании на Дальнем Востоке центра сердечно-сосудистой хирургии необходимо выполнить в самое ближайшее время. Для этого полпред поручил министерству здравоохранения Хабаровского края, представителям Росздрава, министерству строительства края завершить монтаж оборудования до 20 февраля, а до конца февраля провести наладочные работы. Виктор Ишаев выразил недовольство тем, что до сих пор не создано юридическое лицо и Министерством здравоохранения и социального развития РФ не назначен руководитель кардиоцентра, хотя его кандидатура согласована с полпредом.

Также полпред рекомендовал краевым властям подумать над необходимостью строительства дополнительных объектов для автономного функционирования медицинского центра. В частности, первоначальным проектом не было предусмотрено строительство гаража, прачечной и пищевого комплекса. Предполагалось использование имеющихся мощностей расположенной поблизости первой краевой больницы.

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