Во Владивостоке вскоре будут заложены три храма

Объезд предполагаемых площадок для строительства трех новых православных храмов произвело Управление градостроительства и архитектуры администрации Владивостока совместно с делегацией от Владивостокской епархии во главе с правящим архиереем архиепископом Владивостокским и Приморским Вениамином.

В ходе объезда было выбрано три точки для строительства новых православных храмов, где в скором времени должны быть заложены основы для постройки. Все предполагаемые территории строительства принадлежат юрлицам. Администрация города должна помочь приобрести эти земли для храмов, но само строительство будет производиться не на муниципальные средства.

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