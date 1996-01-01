Турбизнес уничтожает Вади Рум

Из-за слишком большой популярности большому риску подвергаются Вади Рум, Стоунхендж, Тимбукту и пляжи Тасмании, пишет газета Corriere della Sera.

Слишком большое число туристов, плохая организация и плохая охрана - это главные причины медленного упадка некоторых самых красивых и необычных мест на Земле. Британский журнал Wanderlust составил список достопримечательностей, оказавшихся под наибольшей угрозой. На первом месте печального рейтинга оказался Вади Рум - одно из самых сказочных мест в Иордании. В этой пустыне в 1962 году снимался фильм о Лоуренсе Аравийском. Туристы, приезжающие сюда за незабываемыми впечатлениями, не соблюдают никаких правил, а местное население не имеет возможности пользоваться доходами от туристического бизнеса.

На втором месте оказался китайский городок Яншо, провинция Гуанси. Некогда тихий и экзотический, сейчас он ежегодно принимает до трех миллионов туристов. Река Ли стала местом, куда сбрасывается мусор, некоторые местные жители предпочли покинуть город, продав свои дома иностранцам, которые открыли там сувенирные лавки. На третьем месте оказался Тулум, Мексика, с его археологическими руинами и коралловыми рифами.

В список "неблагополучных" достопримечательностей попали Стоунхендж, Мачу-Пикчу, куда каждый день приезжают две с половиной тысячи туристов, индийский город Джайсалмер, Тимбукту в Мали и Бухта огней в Тасмании.