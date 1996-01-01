А вы не страдаете секс-зависимостью?

Для знаменитостей вроде Тайгера Вудса в наши дни стало нормой после обвинений в измене записываться в клинику по лечению секс-зависимости. Но что это - настоящее заболевание или просто удобная отговорка? - задается вопросом The Guardian.

Мысли о том, что пресловутая "зависимость" на самом деле является не чем иным, как "своевременным и умело сделанным пиаром", одолевают не только простых смертных, которые в очередной раз узнают из газет, что тот или иной светский лев угодил в реабилитационный центр, но и часть экспертов по зависимостям. Многие из них указывают на неприменимость к обсуждаемому феномену понятия "зависимость", приводя в пользу этой точки зрения самые разные доводы.

Одни относят частую потребность в сексе к синдромам навязчивых состояний; другие говорят, что частый секс - будь то обычный или виртуальный - еще не делает человека зависимым; третьи считают, что слово "зависимость" в этом контексте носит оценочный характер и призвано выразить негативное отношение к тому, кто нарушает нормы общественного поведения; четвертые, напротив, видят в использовании данного термина попытку снять с себя ответственность за собственные поступки; пуристы указывают, что говорить о "зависимости" можно только в том случае, если пациент употребляет определенные вещества, например алкоголь или наркотики; наконец, есть и такие, кто считает сексуальную зависимость "мифом, побочным продуктом культурных и прочих влияний".

Возражения скептиков конечно же не помешали возникновению вокруг этого спорного феномена "процветающей индустрии лечения", отмечает The Guardian. Одной из ее жемчужин является центр коррекции поведения в Pine Grove, где в настоящее время лечится Тайгер Вудс. Возглавляет это учреждение доктор Патрик Карнес, знаток сексуальной зависимости и автор полудюжины книг, в честь которого была названа одна из ежегодных наград, вручаемых за достижения в области сексопатологии. Он утверждает, что от 3 до 6% американцев страдают секс-зависимостью, и у некоторых из них на этой почве возникают проблемы на работе (27%) и в семейных отношениях (40%), а 17% и вовсе теряют волю к жизни.

Пола Холл, коллега Карнеса из Великобритании, считает, что важную роль в развитии таких расстройств играет наличие соответствующих возможностей - как материальных, так и жизненных; очень часто встречаются пациенты с детскими травмами. На прием к ней приходит около 70 человек в год, по большей части мужчины традиционной ориентации, страдающие навязчивым пристрастием к порнографии (таких становится все больше), мастурбации, фетишам, рискованному сексу, сексу за деньги, сексу в Интернете и другим формам сексуальной активности.

По словам Карнеса и Холл, вам тоже следует насторожиться, если:

- вы чувствуете, что не контролируете свое поведение;

- вы понимаете, что если продолжать в том же духе, могут наступить "серьезные последствия";

- вы хотите и пытаетесь избавиться от своей привычки, но не можете, хотя осознаете, к чему это может привести;

- чтобы получить удовольствие, вам со временем требуется все больше и больше секса;

- на подготовительную фазу, собственно секс и последующий отдых у вас уходит все больше и больше времени;

- вы приносите в жертву сексу другие важные аспекты своей жизни;

- секс вы воспринимаете лишь как способ улучшить настроение;

- он "становится основным способом преодоления жизненных трудностей".