В Нью-Йорке взялись за соль

Борьба за здоровый образ жизни в Нью-Йорке вступила в качественно новый этап: городские власти давят на владельцев ресторанов и кафе, заставляя их сократить потребление соли.

Городской департамент здравоохранения разработал пятилетний план, по которому потребление соли в Нью-Йорке должно быть сокращено на 25%.

В заявлении департамента говорится: " Американцы потребляют в два раза больше соли, чем установлено лимитами ВОЗ, в основном из-за употребления полуфабрикатов и джанк-фуда. Это ведет к повсеместному распространению заболеваний, вызванных повышенным кровяным давлением. Миллионы людей рискуют из-за этого получить удар или сердечный приступ".

Глава департамента Томас Фарли, заявил: "Потребитель всегда может добавить соли в пищу, но извлечь ее оттуда - никогда".