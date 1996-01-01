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Обмануть зиму - попасть в лето!
100 курсантов из двух учебных заведений столицы Приморья - Дальрыбвтуза и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа через два с половиной месяца станут настоящими бывалыми моряками.
Завтра, 29 января, из родного порта отправится в очередной рейс, уже 113 по счету, учебное парусное судно Дальрыбвтуза "Паллада". Красавица и гордость российского парусного флота "Паллада" проведет в плавании 71 день и посетит за это время Пусан, Сингапур и Гонконг.
100 курсантов из двух учебных заведений столицы Приморья - Дальрыбвтуза и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа пройдут серьезные испытания штормами и авралами и через два с половиной месяца станут настоящими бывалыми моряками.
Посещение "Палладой" Сингапура неслучайно. Вот уже 3 года Дальрыбвтуз поддерживает дружеские отношения с Сингапурским политехническим институтом, в состав которого входит Сингапурская морская академия; ее курсанты традиционно проходят практику на российском УПС "Паллада". Около 20 учащихся Сингапурской морской академии пройдут в этом рейсе практику на "Палладе". Между вузами будут организованы спортивные соревнования, курсанты ознакомятся с академией, побывают в лабораториях.
"Этот рейс для меня - уникальная возможность посмотреть мир, попутешествовать, попробовать себя в чем-то новом, чего я не могу испытать на суше, - говорит второкурсник Алексей ЛИТОВИН из Института пищевой и холодильной техники Дальрыбвтуза. - Это становление мужчины через преодоление трудностей, это приобретение практических навыков".
Алексей осваивает специальность "Холодильная, криогенная техника и кондиционирование". Ее выпускники имеют возможность выбора места работы, поскольку специалисты-холодильщики нужны на любых предприятиях и в организациях.
"Мне очень нравятся авралы, штормовое море - очень красиво и столько адреналина!" - восхищается курсант 3-го курса Мореходного института Дальрыбвтуза Дмитрий ШЕВЧЕНКО, который идет в рейс на УПС "Паллада" уже в третий раз. В этот раз Дмитрий, по его словам, желает "обмануть зиму". Дмитрий - будущий судоводитель, он любит стоять вахту на руле, учится на "отлично" и рассчитывает в короткий срок стать капитаном. По его мнению, будущий капитан должен быть грамотным, образованным, уметь управлять людьми. "Надо быть смелым, мужественным, закаленным. Капитан должен пройти весь путь от рядового матроса, чтобы знать, что такое в шторм и в холод лезть на мачту".
"Преодолевая трудности морского быта, они чувствуют себя рыцарями, настоящими героями, сами рвутся поработать, - говорит капитан УПС "Паллада" Николай ЗОРЧЕНКО. - Привлекательность морской профессии среди молодежи остается высокой". Но какие знания требуются для того, чтобы поступить в Дальрыбвтуз, пройти практику на "Палладе" и впоследствии стать моряком? "Наш университет является техническим вузом, и, прежде всего, поступающим к нам необходимы знания математики и физики, поэтому экзамены по этим предметам являются обязательными, - отвечает Николай Кузьмич. - Сдаешь ЕГЭ по физике - почти гарантированно поступаешь в университет на морские специальности: в Мореходный институт и Институт пищевой и холодильной техники, проходишь у нас на судне практику и работаешь по всему миру без всяких ограничений".
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