Кто ответит за незаконные свалки Владивостока?

Однажды в недалеком прошлом во Владивостоке была сделана глупость: была закрыта официальная свалка на б. Горностай., и тех, кто продолжал туда везти мусор, стали наказывать рублем...

Последствия можно было предвидеть. Попробуйте перекрыть в доме канализационную трубу и слив пойдет прямо в квартиры. Аналогичная ситуация и с бытовыми отходами, которым перекрыли въезд на горностаевскую свалку. Они тоже начали "фонтанировать" по территории города и образовывать повсюду несанкционированные свалки.

Компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов, вероятно, почувствовали, что работа на "коротком плече" позволяет им сэкономить какие-то деньги, которыми можно премировать себя за находчивость. Ну а то, что город при этом будет загажен, их уже не волновало. Кроме того, куда-то необходимо девать свой мусор предприятиям, мелким цехам автосервиса и оконных компаний, офисам, рынкам, гаражным кооперативам и т.д. В конце концов шофер за баранкой мог самостоятельно принять решение, куда ему везти собранный мусор…

Когда глупость поправили, оказалось, что многие уже привыкли обходиться без свалки на Горностае или мусоросжигательного завода на Второй Речке, заваливая своим мусором пустыри, овраги, обочины многочисленных беспризорных и не совсем дорог, пригородные леса и т.д. Спрашивается: зачем иметь талон на вывоз мусора на свалку в районе б. Горностай? Ну разве что для отвода глаз, что вроде бы везешь туда…

В прошлом году планами городской администрации было предусмотрено ликвидировать по городу 88 несанкционированных свалок с объемом твердых бытовых отходов примерно в 18 тыс. тонн. На это доброе дело из городского бюджета было выделено 4,6 млн руб. наших с вами денег. И, как потом отчитывались чиновники, уборка вроде бы завершилась успешно.

Впрочем, что-то убрав, какие-то свалки просмотрели. И уже Ленинский суд города при поддержке краевой прокуратуры в январе 2010 г. потребовал от городской администрации убрать свалку на популярном у отдыхающих о. Рейниеке. Опять же, как ни убирали, а в районе кладбища в Моргородке, где пытались в свое время строить один из мусоросжигательных заводов, все-таки остались неубранные кучи мусора, да еще появились новые. Есть "мусорный пятачок" в районе ул. Нейбута, где когда-то лет пять назад закладывалось строительство "Московского микрорайона".

В этом году во Владивостоке должен появиться новый полигон твердых бытовых отходов, о котором горожане мечтают уже добрый десяток лет. В верховьях ручья Безымянный уже вовсю идет строительство этого объекта параллельно с рекультивацией горностаевской свалки. Однако вряд ли ввод этого объекта поставит точку на возникновении во Владивостоке новых несанкционированных свалок.

Сваливать где попало - выгодно, и пока устроители этих свалок не будут наказываться хотя бы теми же миллионами рублей, которые стоит их уборка, это безобразие не прекратится.