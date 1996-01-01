Отказаться от коммунального тепла хотят некоторые владивостокцы

В ближайшие месяцы несколько владивостокских многоэтажек, где сильны позиции ТСЖ, смогут перейти на самообеспечение теплом на основе закольцованных систем отопления, тепло в которых в автоматическом режиме будет поддерживаться электробойлерами.

При этом текущие затраты на теплоснабжение могут оказаться в три раза меньше, чем услуги центрального отопления, которое, кстати, недодает в эти дома тепла до нужной температуры. Горячей же водой предполагается обеспечиваться с помощью индивидуальных электрокотлов.За основу был взят опыт дальнегорцев. Напомним, когда в одну из зим их центральное отопление было заморожено и людям пришлось мерзнуть в холодных квартирах, некоторые дальнегорцы решились "топиться" от электричества. И это не только повысило надежность отопления, но и дало возможность сэкономить на услугах тепловых сетей. Например, если ранее приходилось платить за конкретную квартиру около 2 тыс. рублей, то после отключения от системы стало достаточно 600-700 рублей. Опыт дальнегорцев дошел и до Владивостока, что особенно ценно в условиях постоянного роста тарифов на тепло. Если так дело пойдет дальше, то, вероятно, в будущем город сможет совсем отказаться от тепловых сетей, которые доставляют ему немалые проблемы частыми авариями, затяжными ремонтами и т.д.

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