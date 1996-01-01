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За загранпаспортами очередей не будет
Как сообщал "ЗР", с 1 марта гражданам РФ будут выдаваться только биометрические загранпаспорта сроком действия 10 лет. Старые загранпаспорта считаются действительными до истечения указанного в документах срока действия. В федеральной миграционной службе по Приморскому краю "Золотой Рог" уверили, что к выдаче биометрических паспортов они полностью готовы и очередей не будет.
"Основной смысл введения новых загранпаспортов в приведении документов, удостоверяющих личность, к международным стандартам. Согласно поправкам в 337 ФЗ "О порядке въезда и выезда на территорию РФ" гражданин РФ имеет право выбора: паспорт старого образца без биометрических данных действует пять лет, с биометрическими данными - десять. Логичнее получать паспорт нового образца. Тем более что его получение больше не связано со стояниями в очередях. Для ускорения процесса гражданину нужно за три месяца до истечения срока годности загранпаспорта прийти в краевое отделение федеральной миграционной службы или в районный отдел по месту прописки и записаться. Граждан обслуживают по списку, так что дата и время визита в миграционную службу с полным пакетом документов будет известна. Сама процедура работы с документами занимает не больше 15 минут. Готовый паспорт можно будет забрать через календарный месяц", - прокомментировала положение дел с получением биометрических паспортов начальник отдела обеспечения паспортно-визовой работы Лариса Басюк.
Для получения паспорта с биометрическими данными в отделение федеральной миграционной службы нужно предоставить: анкету-заявление, ксерокопию паспорта гражданина РФ, квитанцию об оплате госпошлины, копию трудовой книжки, фото, ранее выданный загранпаспорт.
Всю дополнительную информацию о времени работы районных отделений ФМС по Приморскому краю можно узнать на www.fmspk.ru.
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