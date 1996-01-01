Китайский Новый год закроет погранпереходы на замок

В 2010 году празднование китайского Нового года по лунному календарю выпадает на 14 февраля. Естественно предположить, что график работы погранпереходов в связи с национальным праздником соседей изменится именно к этой дате. Тем не менее пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю информирует, что граница работает в предпраздничном режиме только с 25 января по 1 февраля, а дальше все идет по графику.

В пункте пропуска "Пограничный" с 25 по 29 января работает только пассажирское направление. В "Краскино" с 25 по 27 января не пропускали ни автобусы, ни грузовики. В пункте пропуска "Полтавка" с 28 января по 1 февраля можно проскочить "помогаем". Погранпереход "Марково" закрыт с 24 января по 1 февраля, "Турий Рог" с 25 января по 1 февраля. Что касается дальнобойщиков, то можно расслабиться и не гнать фуры к границе, все равно не пустят. Китайским товарищам тоже хочется отдыхать.

По словам туроператоров, специализирующихся на китайском "пешеходном" направлении, изменение графика работы границы практически не отразилось на комплектовании групп. "Люди были уведомлены заранее. Те, кто хотели ехать по половинной стоимости путевки, так сказать, "полупомогаем", просто удлинили срок пребывания в приграничном Китае. Красочная подготовка к китайскому Новому году у соседей начинается за месяц, так что русским туристам будет на что посмотреть, - прокомментировали в туркомпаниях "Рубикон" и "Золотой Рог". - И потом, начались распродажи! Люди согласны заплатить за пару лишних ночей в гостинице, поскольку в магазинах и на рынках даже без торга получают 50% скидки".