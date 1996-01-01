Во Владивостоке растет число обмороженных людей

В январе морозы достигали ночью 23-25 градусов ниже нуля, а если сделать поправку на ветер, и того ниже. Врачи делят пострадавших на две категории:одни получили легкие обморожения рук и ног, выезжая за город, другие - среднюю или тяжелую степень обморожения в состоянии алкогольного опьянения, или бомжи. Доля последних растет. В 2007 г. обмороженных оказалось 37 человек, трое из которых скончались; в 2008 г. - 45 (умер один); в 2009 г. - 65 (шесть), а с начала года, по данным "Скорой помощи", бригады уже выезжали 54 раза по аналогичным вызовам.