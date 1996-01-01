В Находке льготники меньше ездят

Транспортные предприятия Находки, автобусный парк которых составляет 178 автобусов, держат курс на обновление пассажирского автопарка. В 2009 году для обслуживания городских маршрутов приобретено 23 автобуса, что в три раза больше, чем в 2008 году. Подводя итоги года, начальник отдела транспорта и связи администрации Находки Ирина САВЧЕНКО отмечает снижение количества пассажиров. В 2009 г. автобусами перевезено 13 млн 706 тыс. человек, тогда как в 2008г. - 15 млн 688 тыс. "Ушедшие" миллионы приходятся на льготников. С заменой льгот на выплаты они стали реже ездить на общественном транспорте. Зато доходы автотранспортных предприятий выросли на 6%.