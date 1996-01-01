Россияне учатся не ради "корочки"

Кризис внес корректировки в сознание россиян: если раньше многие поступали в вузы и бизнес-школы лишь для получения престижных дипломов, то сегодня все больше людей ориентируются прежде всего на приобретение качественных знаний.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром портала SuperJob.ru, 76% россиян учатся в первую очередь для получения знаний и лишь 19% идут в вузы или бизнес-школы только ради получения "корочки".

По мнению президента рекрутингового портала SuperJob.ru Алексея ЗАХАРОВА, эти цифры показывают серьезную революцию в умах наших соотечественников: "Период экономической нестабильности отсеял из компаний тех работников, которым недоставало реальных знаний и навыков, необходимых для выживания в современных условиях. Люди поняли, что один только опыт позволяет работать от силы год, два и не выдерживает испытание кризисными условиями. После этого наступает так называемый синдром интеллектуального голода и потребности в апгрейде старых знаний или в получении новых. В итоге люди приходят в учебные заведения за качественными программами, а не за "корочками".