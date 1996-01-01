Ледовые переправы через Амур открыты позже обычного

11 ледовых переправ принято в эксплуатацию в Хабаровском крае в январе. По одной переправе открыто в Верхнебуреинском, Амурском, Хабаровском районах и городе Хабаровске. По две переправы действуют в Охотском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах. В Бикинском районе в селе Покровка открыта международная ледовая переправа. Кроме того, в Хабаровском крае определили восеьмь мест массового выхода на реки для подледной рыбалки, в окрестностях самого Хабаровска МЧС добро не дает - опасно.