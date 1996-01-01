Встретимся на Интернет-форуме в мае

IX Дальневосточный Интернет-форум, проходящий при поддержке правительства Хабаровского края, состоится 19-21 мая 2010 года в Хабаровске. Традиционно в рамках форума пройдут мастер-классы, круглые столы, дискуссии по всему спектру инфотелекоммуникационных технологий и IT-индустрии с акцентом на их практическом применении в регионе. И главное событие - церемония вручения Дальневосточной интернет-премии "Стерх", награждение победительниц регионального конкурса "Мисс Интернет Дальнего Востока", Дальневосточный этап Всероссийского интернет-марафона и выставка телекоммуникационного оборудования. Для участия в проекте будут приглашены известные руководители IT-подразделений компаний, ведущие провайдеры и компании связи, представители образовательных и научных учреждений, web-дизайнеры и web-разработчики, программисты и деятели органов власти, бизнес-структур. Регистрация участников форума начнется в январе 2010 года на сайте www.dvif.org.