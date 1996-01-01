Новинка для борьбы со снегопадами в Хабаровске

Как сообщили в мэрии Хабаровска, в первые дни нового года, отмеченные снежным циклоном, "к месту" на дорогах Хабаровска оказался новый агрегат -реагенторасбрасыватель. Эта установка итальянского производства, смонтированная на базе отечественного "КамАЗа", поступила на вооружение МУП "Южное".

Машина также оснащена бульдозерным отвалом - это позволяет сгребать снег с дороги, а затем гидравлическая щетка до самого асфальта освобождает ее от наката. Но самое главное - хоппер - разбрасыватель химического реагента, работающий в автоматическом режиме. В зависимости от толщины снежного наката, он с точностью до граммов может дозировать объем реагента.

Первое испытание в работе техника прошла во время недавних снегопадов - всего за четыре часа полностью посыпала реагентом основные магистрали в Центральном и Южном административных округах Хабаровска. При этом по сравнению с прежним методом расход недешевого реагента сократился на 80%. В МУП "Южное" уверены, что затраты на приобретение новой техники, а это более 4,5 млн бюджетных рублей, быстро окупятся.

Всего же, по планам мэрии, на техническое перевооружение городских служб дорожного благоустройства в 2010 году планируется израсходовать почти 46 млн руб.