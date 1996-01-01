ЧП на химзаводе в Китае для Приморского края безопасно?

Службы мониторинга не зарегистрировали превышений норм содержания вредных веществ в воздухе и воде в дальневосточных регионах, граничащих с китайской провинцией Цзилинь, где 17 января на химзаводе произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС России.

На частном химзаводе Цзисин в городе Цзилинь провинции Цзилинь (Северо-восточный Китай) пожар ликвидирован. Его площадь составила более 700 кв. м. Информации о жертвах и пострадавших нет. "По данным ежедневного мониторинга окружающей среды, проводимого службами Росгидромета и Роспотребнадзора, отклонений от нормы содержания вредных веществ в воздухе, воде или почве в последние сутки на территории Амурской области, Еврейской АО, Хабаровского и Приморских краев не зарегистрировано", - сказал представитель пресс-службы. ДВРЦ МЧС России и главные управления МЧС России по Еврейской АО, Хабаровскому и Приморскому краям взяли происшествие на контроль.