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Госпошлины за паспорта пошли в рост
С 29 января оформление российского паспорта будет стоить 200 рублей вместо нынешних 100. Подорожание связано с тем, что госпошлины на услуги, оказываемые Федеральной миграционной службой (ФМС), пошли в рост.
При этом, как пишет деловая газета "Взгляд", в случае утраты или повреждения паспорта сумма платежа составит 500 вместо 150 руб. С этой же даты дороже будет обходиться оформление не только внутрироссийского, но и загранпаспорта. Размер пошлины за выдачу загранпаспорта старого образца составит 1000 руб. для взрослого (пока его оформление обходится в 400 руб.) и 400 руб. для ребенка до 14 лет. Паспорт с биометрическими параметрами обойдется уже в 2500 руб. (вместо нынешней 1 тыс. руб.), для ребенка - в 1300 руб. При этом, как пояснили в ФМС, вплоть до 1 марта будут оформляться биометрические паспорта, рассчитанные на пять лет. И только после этой даты, согласно новому законодательству, начнут принимать документы на выдачу нового десятилетнего загранпаспорта.
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