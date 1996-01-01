Водяные деньги

Два человека, обслуживающие весь Владивосток, в день выполняют 40-45 заявок. Очередь уже расписана на два месяца вперед. Обслуживание идет по районам и мере накопления заявок. Свободных транспортных средств, которые можно задействовать для выполнения этой задачи, у предприятия нет. Так что имеет смысл подавать заявку за три месяца до истечения срока годности вашего водосчетчика, обозначенного в техническом паспорте. Есть вариант номер два: распломбировать, свертеть с труб и лично принести приборы в Приморский центр стандартизации. Обещают проверить за 3-4 часа, в порядке живой очереди, приемные дни - понедельник, вторник.

Эта информация будет интересна тем, кто уже обзавелся нехитрым прибором. Ну а если вы еще не поставили в своей квартире водосчетчик, сомневаетесь или руки не дошли, поделюсь своим личным опытом.

Тарифы на коммунальные услуги у нас в семье обсуждать не принято. И так всем понятно: дорого, платить не хочется, но надо. Зачем друг другу настроение портить? И тут, возвращаюсь как-то с работы, а ко мне вприпрыжку бежит матушка с "жировкой" в руке: "Ты только посмотри! Мы еще два месяца за воду платить не будем. ТСЖ перерасчет сделало. Я им за декабрь уже заплатила, а только потом мы водосчетчики подключили". Вот такая причина для радости - перед новогодними праздниками мы семейным волевым решением все-таки установили приборы подсчета.

Два на холодную воду и два на горячую, процедура подключения и регистрации прошла как-то незаметно. Брат привинтил все, что требовалось, а в правление ТСЖ была написана заявка. После чего в оговоренное время подошел сантехник и все это хозяйство опломбировал. Коммунальная радость обошлась около 6000 руб.

Я не была уверена в реальной экономии по "жировкам" в результате установки приборов учета, это скорее было делом принципа. Как-то на правлении ТСЖ обсуждался вопрос оплаты за холодную и горячую воду ресурсопоставляющим организациям.

В нашем доме стоит общий счетчик, и потребленная вода раскидывается на число проживающих. Осознав, что в экономности соседей (460 квартир) я убедиться не могу, пришлось пойти на установку водосчетчиков.

Пока, по моему представлению, все возможные проблемы будут связаны с проверкой приборов после истечения гарантийного срока. На лично установленных крыльчатых он составляет четыре года, хотя теоретически может быть и шесть.

Технически проверка для жителей Владивостока выглядит так: за два-три месяца нужно сходить в Приморский центр стандартизации и метрологии (ул. Комарова, 54, тел. 400-829), оплатить 289 руб. за услугу (1 счетчик) и написать соответствующее заявление. Специалист явится с переносной проверочной установкой и поставит, в случае если прибор исправен, штамп в техпаспорт. Потому не выбрасывайте эту бумагу! Кстати, время проверки напрямую связано с гарантийным сроком изделия, указанным в том же техпаспорте, т.е. 4-6 лет должно пройти не с момента установки и опломбирования, а с момента изготовления. Если вы просрочили момент проверки на 30 дней, то в новой "жировке" увидите расчет исходя из норм водопотребления и стоимости кубометра.

Отчитываться о реальном водопотреблении житель Владивостока может, не выходя из дома, зайдя на личную страничку сайта вычислительного центра www.vlad-vc.ru. Сначала заполняется анкета и пишется заявление, а потом ежемесячно обновляются показания.

Если возникли вопросы или просто хочется постоять в очереди, то сведения можно подать на адресам: Океанский пр-т, 101; ул. 40 лет ВЛКСМ, 14; ул. Ильичева, 15; ул.Посьетская, 40; ул. Чичерина, 10 (пос. Трудовое); ул. Зеленая, 1 (о. Русский). Кроме того, с вопросом о подаче сведений по показаниям водоизмерительных приборов можно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Действующий норматив потребления горячей воды населением во Владивостоке регулируется постановлением главы города №50 от 03.02.09 г. Предполагается, что люди, проживающие в квартирах без ванн, с мойками и душами потребляют по 3,494 куб. м на человека в месяц; с сидячими ваннами - по 3,649 куб. м; с ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м - 4,106 кубометров; в зданиях с повышенным требованием к благоустройству - 4,408 куб. м. Стоимость кубометра горячей воды - 77,3 рубля (без учёта НДС).

Действующий норматив потребления холодной воды во Владивостоке регламентируется постановлением главы города №1455 от 18.12.09 г. Из утвержденных нормативов следует, что воду в домах с ваннами от 1,5-1,7 м потребляют 7,78 куб. м на душу; в домах с водогрейными колонками - 4,91 куб. м; с сидячими ваннами - 6,34 куб. м; в домах без ванн с умывальниками и мойками - 3,21 куб. м. Дешевле всего обходится жизнь в домах с водой из ближайшей колонки - всего 2,05 куб. м на человека в месяц. Стоимость кубометра - 13,52 руб. (без учета НДС). Тот же тариф установлен за водоотведение.

Процесс установки водосчетчиков состоит из пяти стандартных шагов. Первое - пишете заявление в управляющую компанию или ТСЖ о своем намерении обзавестись приборами учета. Там вам дают пару бесплатных советов, какой именно тип счетчиков подходит для вашего дома и сколько их придется устанавливать, заключают двусторонний договор на порядок оплаты за воду по показаниям квартирных водосчетчиков. Второе - вызываете сантехника, и просите перекрыть стояки. Третье - идете в компанию, которая будет заниматься установкой водосчетчиков (должна иметь лицензию на данный вид работ) или устанавливаете своими руками. Четвертое - опломбируете приборы.

И сколько же я на этом сэкономлю, спросит дотошный читатель. Вот пример расчета. Плата за пользование водоснабжением на одного прописанного жильца в месяц составляет: за холодную воду (кубометр) - 13,52 руб., водоотведение (в пересчете на норму потребления за кубометр)- 13,52 руб.; горячая вода - 77,3 руб.

Предположим, живете вы в доме со стандартной ванной 1,7 м. Отсюда на нормированное водопотребление вы заплатите: норма потребления холодной воды - 7,78 кубометров умножим на стоимость кубометра 13,52 руб. (105,2 руб.). За горячую воду - 4,106 кубометров на 77,3 руб. (317,4 руб.). 422,6 руб. за человека, умножим на число проживающих. Стандартная семья из трех человек - 1267,8 руб. А сколько будет по счетчикам? В "жировке" при пересчете значилось - минус 708 руб. То есть нам, семье из трех человек с ванной размером 1,7 м, ресурсопоставляющие компании должны 708 руб.