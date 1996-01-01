Безработных трудоустраивают "живыми грелками" в отели

Холода неожиданно способствовали уменьшению безработицы в Великобритании. Владельцы британских отелей вынуждены в условиях роста тарифов на электроэнергию ввести новый сервис - "живые грелки". Грелками работают специально нанятые люди, задача которых нагреть постель для новых постояльцев отеля.

Перед прибытием в отель нового постояльца "человек-грелка" в специальной пижаме отправляется в предназначенный для гостя номер. Он отважно забирается в холодную постель и просто лежит, согревая ее собственным теплом. Сеанс подогрева длится пять минут. За эту энергозатратную службу "человек-грелка", естественно, получает зарплату. Неудивительно, что в условиях высокого уровня безработицы в Великобритании появилась масса желающих поделиться своим теплом за определенную сумму. Эта услуга войдет в практику в конце января в отелях Манчестера и Лондона, приводит "Время новостей" материал The Daily Telegraph.