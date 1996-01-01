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Абонентам Дальэнергосбыта придут квитанции нового образца

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В январе 2010 года более 114 тысяч абонентов Дальэнергосбыта начали получать квитанции на квартал с учетом общедомовых нужд (ОДН). Причем свыше 91,5 тысяч жителей Приморья придут квитанции, в которых отражена электроэнергия на ОДН нового образца.

В квитанции появилась дополнительная строка с указанием доли ОДН за предыдущий квартал. Ранее эта информация печаталась в нижнем поле счета. В результате итоговый платеж в корректирующей квитанции складывается из суммы прогнозного потребления на текущий месяц, ОДН и перерасчетов за предыдущий квартал. Об этом сообщили в пресс-службе "Дальэнергосбыта" - филиала ОАО "ДЭК".

В следующем квартале квитанции нового образца с учетом ОДН получат все потребители, которым Дальэнергосбыт предъявит плату за общедомовые нужды. Это то количество электроэнергии, которая затрачена на общедомовые нужды за прошедший квартал. В первом квартале 2010 года в 2 раза увеличилось количество квитанций с учетом ОДН. Во Владивостоке квитанции с ОДН получат порядка 37,6 тысяч абонентов, в Уссурийске - 37 тысяч абонентов, в Спасске-Дальнем - 15,5 тысяч, в Партизанске - 10,5 тысяч. Также квитанции с данной строкой получат жители г. Находки, Большого Камня, Артемовского городского округа, Кавалеровского и Дальнереченского районов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 530 ОДН входит в общий отпуск электроэнергии и подлежит оплате наряду с индивидуальным электропотреблением. В четвертом квартале 2009 года объем электроэнергии, поставленный в многоквартирный жилищный фонд для освещения мест общего пользования, в частности, лестничных клеток, лифтов и другого электрооборудования, составил более 16,2 млн киловатт-часов на сумму свыше 22,7 млн рублей.

В течение второго полугодия 2009 года Дальэнергосбыт совместно с электросетевыми предприятиями реализовывал программу по установке общедомовых приборов учета. В результате этой работы удалось увеличить количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми электросчетчиками. В 2010 году энергетики продолжат устанавливать общедомовые приборы учета.

По-прежнему каждый абонент может выбрать приемлемый для него порядок оплаты: оплачивать электроэнергию каждый месяц или оплатить весь пакет одновременно. Но необходимо учитывать, если абонент оплатит электроэнергию в конце или в начале следующего квартала, то он рискует оказаться в числе должников, и к нему будут применены соответствующие меры.

Подчеркнем, в первом квартале в соответствии с Постановлением Департамента по тарифам администрации Приморья № 47/3 от 30.12.2009 тариф на электроэнергию для населения не изменится и составит 1,40 рублей. Однако с апреля тариф увеличится до 1,62 рублей и будет действовать до 1 октября. В четвертом квартале тариф снизится до 1,54 рублей. Департамент по тарифам администрации Приморского края утвердил тариф на электроэнергию на 2010 год дифференцированно.

Любой абонент может задать вопросы по оплате и начислениям, позвонив агенту Дальэнергосбыта, телефон которого указан в квитанциях, или набрав номер Единого информационного центра ОАО "ДЭК" для потребителей электроэнергии - 8-800-333-0-444 (звонок со стационарного телефона для жителей Приморского края бесплатный).

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