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Учителя в России скоро будут бастовать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этой связи новая президентская инициатива, связанная с образованием, не сможет облегчить ситуацию. Такое мнение в беседе с корреспондентом "БалтИнфо" высказал главный редактор портала "Завуч.Инфо" Евгений БАРАНОВСКИЙ.

"Средняя зарплата учителя в России - 8 тыс. рублей. Чтобы заработать 14 тыс., ему нужно взять на себя двойную нагрузку. Это около 36 учебных часов в неделю. Плюс подготовка к уроку, проверка тетрадей. Итого: мы имеем обозленного, усталого невротика, который и не думает о том, чтобы научить детей. Он знает только, что их надо на ЕГЭ натаскивать", - сказал Барановский.

По мнению эксперта, очередная "красивая" инициатива на практике обернется тем, что сельские школы будут окончательно изничтожены как нерентабельные, штат учителей сократят еще больше, всю систему образования подгонят к оголтелой соревновательности.

"От нас требуют модернизации. На практике это оборачивается тем, что каждый год "модернизируют" школьные учебники, которые получаются всегда разными. Каждый год огромные потоки денег уходят именно на покупку литературы", - сказал Барановский.

По его словам, есть данные о том, что в некоторых регионах существуют правила аттестации учителей в области компьютерной грамотности.

"Там, например, указывается, что учитель при наборе текста на клавиатуре компьютера должен пользоваться всеми десятью пальцами. Вы вдумайтесь, что будет, если такие местные "стандарты" примут за образец!" - подытожил Барановский.

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