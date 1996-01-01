Штрафы за неубранный снег - вопрос скользкий

Сводной цифры, отвечающей на простой вопрос - сколько денег в городскую казну было собрано благодаря штрафам за неубранный вовремя снег, не существует. Протоколы и штрафы выписываются "оптом": за снег, не вывезенный мусор, за неорганизованный подъезд к мусорным контейнерам и т.д.

Пять административных комиссий, работающих во Владивостоке по районам города, за нарушение норм в сфере благоустройства города в декабре выписали 1276 протоколов, 2653 предписания и вынесли 128 устных предупреждения управляющим компаниям и представителям бизнес-структур (в основном магазины, парикмахерские и т.д.).

Сколько денег от штрафов получит городской бюджет - скользкий вопрос. Одно дело предписание получить, другое дело вовремя оплатить положенные по этим предписаниям штрафы. На последних заседаниях административных комиссий Первомайского и Фрунзенского районов как раз обсуждалась больная тема взыскиваемости штрафов.

Впрочем, как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, острой заинтересованности в сборе штрафов городские чиновники не испытывают. Штрафы идут не напрямую в городской бюджет, а перечисляются в краевой, откуда (по особой формуле математических расчетов) какой-то процент возвращается назад. Так что этот вопрос может стать хорошей темой для курсовой работы, например, студентов центра переподготовки и повышения квалификации федеральных и муниципальных служащих ТГЭУ.