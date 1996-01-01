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Молодые ученые принесли Владивостоку славу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Молодые ученые Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук стали победителями VI общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости 2009".

Владивостокские ученые Ренат ШАКИРОВ, Андрей ЯЦУК, Алексей ОКУЛОВ и Наталья ПЕСТРИКОВА представили совместный проект на тему "Геолого-промышленная оценка перспективности газодобычи метана угольных бассейнов и месторождений Дальнего Востока и усовершенствование технологий интенсифицированной дегазации в условиях научно-технической интеграции со странами АТР", который получил высокую оценку экспертов и был признан победителем на всероссийском конкурсе. Ребятам были вручены гранты в размере 480 тыс. рублей, дипломы и специальные призы.

"Победа владивостокских молодых ученых в конкурсе исследовательских проектов в очередной раз доказала, что Владивосток обладает мощным интеллектуальным потенциалом молодежного научного сообщества", - отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока.

Досье

Конкурс "Энергия молодости" проводится фондом "Глобальная энергия" среди профильных научных и учебных заведений Российской Федерации с 2004 года с целью развития научных идей в нашей стране в сфере энергетики и стимулирования молодых ученых к научным исследованиям в этой стратегически важной области. За эти годы в конкурсе приняли участие 888 молодых ученых из 85 городов России. 122 победителя из 30 научно-исследовательских центров России (Владивосток, Иркутск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Обнинск, Санкт-Петербург, Томск, Уфа) получили целевую финансовую поддержку своих проектов.
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