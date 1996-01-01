Молодые ученые принесли Владивостоку славу

Молодые ученые Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук стали победителями VI общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости 2009".

Владивостокские ученые Ренат ШАКИРОВ, Андрей ЯЦУК, Алексей ОКУЛОВ и Наталья ПЕСТРИКОВА представили совместный проект на тему "Геолого-промышленная оценка перспективности газодобычи метана угольных бассейнов и месторождений Дальнего Востока и усовершенствование технологий интенсифицированной дегазации в условиях научно-технической интеграции со странами АТР", который получил высокую оценку экспертов и был признан победителем на всероссийском конкурсе. Ребятам были вручены гранты в размере 480 тыс. рублей, дипломы и специальные призы.

"Победа владивостокских молодых ученых в конкурсе исследовательских проектов в очередной раз доказала, что Владивосток обладает мощным интеллектуальным потенциалом молодежного научного сообщества", - отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока.