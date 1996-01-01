Второй "Ледовый бал" в Татьянин день

В день российского студенчества - Татьянин день, 25 января, на стадионе "Авангард" состоится грандиозный "Ледовый бал" для студенческой молодежи. Организатор мероприятия - управление по делам молодежи администрации Владивостока. Он проводится по инициативе главы города Игоря ПУШКАРЕВА с целью сохранения студенческих традиций, популяризации здорового образа жизни, а также организации культурного досуга молодежи. В программе ледового праздника: дискотека на коньках, выступления творческих коллективов, маскарад и множество разнообразных конкурсов и аттракционов с призами и подарками. Вход на ледовый праздник - по пригласительным билетам. Все желающие могут взять с собой коньки. Студентов в маскарадных костюмах ждет отдельный сюрприз!