Взлет новой полосы аэропорта "Владивосток" скомандуют в ноябре

Первый широкофюзеляжный самолет взлетит с новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Владивосток" уже в ноябре 2010 года, было заявлено на прошлой неделе на заседании администрации края по строительству объектов саммита АТЭС.

К этому времени будет сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса №1 и построен новый перрон для приема широкофюзеляжных самолетов, уточнили в пресс-службе края. Это позволит аэропорту Владивостока принимать самолеты типа аэробус А330 и Боинг-747 без ограничений. А уже через месяц, в феврале этого года, начнется строительство объектов аэронавигации для аэропорта - командно-диспетчерского пункта в п. Кневичи, через который будет идти управление воздушным движением и связью в районе аэропорта.

Как сообщили в дирекции строительства нового международного пассажирского терминала, работы идут по графику. Аэрокомплекс, ориентировочно площадью 50 тыс. кв. м и пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год, будет открыт 31 октября 2011 г. Одновременно ОАО "РЖД" приступило к разработке проекта скоростной железной дороги, которая свяжет Владивосток и аэропорт Кневичи. Ее планируется построить по типу столичного "Аэроэкспресса", который обеспечивает быстрое и комфортное транспортное сообщение между Москвой и аэропортом Шереметьево.

Работы по строительству и реконструкции аэропорта "Владивосток" идут в рамках программы подготовки города к саммиту АТЭС-2012 форсированно. Достаточно взглянуть на размах работ сверху, при подлете к аропорту Владивосток, чтобы поверить в реальность сроков сдачи объектов.