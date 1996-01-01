Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Взлет новой полосы аэропорта "Владивосток" скомандуют в ноябре
Первый широкофюзеляжный самолет взлетит с новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Владивосток" уже в ноябре 2010 года, было заявлено на прошлой неделе на заседании администрации края по строительству объектов саммита АТЭС.
К этому времени будет сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса №1 и построен новый перрон для приема широкофюзеляжных самолетов, уточнили в пресс-службе края. Это позволит аэропорту Владивостока принимать самолеты типа аэробус А330 и Боинг-747 без ограничений. А уже через месяц, в феврале этого года, начнется строительство объектов аэронавигации для аэропорта - командно-диспетчерского пункта в п. Кневичи, через который будет идти управление воздушным движением и связью в районе аэропорта.
Как сообщили в дирекции строительства нового международного пассажирского терминала, работы идут по графику. Аэрокомплекс, ориентировочно площадью 50 тыс. кв. м и пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год, будет открыт 31 октября 2011 г. Одновременно ОАО "РЖД" приступило к разработке проекта скоростной железной дороги, которая свяжет Владивосток и аэропорт Кневичи. Ее планируется построить по типу столичного "Аэроэкспресса", который обеспечивает быстрое и комфортное транспортное сообщение между Москвой и аэропортом Шереметьево.
Работы по строительству и реконструкции аэропорта "Владивосток" идут в рамках программы подготовки города к саммиту АТЭС-2012 форсированно. Достаточно взглянуть на размах работ сверху, при подлете к аропорту Владивосток, чтобы поверить в реальность сроков сдачи объектов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье накроет волна протестных митингов