В приемную полпреда в ДФО находкинцы идут с жалобами на ЖКХ

Большинство вопросов, с которыми жители Находки в 2009 году обращались в общественную приемную полпреда Президента РФ, удалось решить на местном уровне. В основном они касаются сферы ЖКХ, сообщила заведующая приемной Ирина НИКИФОРЕНКО.В Находке приемная полпреда в ДФО действует восьмой год. В 2009 году горожане 151 раз обращались сюда - и каждое пятое обращение посвящено ЖКХ, на втором месте стоят социальные проблемы, в том числе жилищные вопросы - получение гражданства, прописки, улучшение условий проживания. На третьем месте - вопросы землепользования. По словам Ирины Никифоренко, до половины вопросов положительно и достаточно быстро удается решить, подключая ресурсы городской администрации.