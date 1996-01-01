Билет на поезд стал электронным

14 января 2010 г. на сети железных дорог России массово начала действовать электронная регистрация на поезда дальнего следования с 001 по 199 нумерации. С 1 декабря 2009 г. по 14 января 2010 г. более 20,3 тыс. пассажиров оформили проездные документы через Интернет с использованием услуги электронной регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Порядка 650 пассажиров совершат 14 января поездку поездами дальнего следования ОАО "РЖД" с использованием услуги электронной регистрации. В целях повышения качества обслуживания пассажиров ОАО "РЖД" ввело систему электронной регистрации на поезда дальнего следования - скорые пассажирские круглогодичные, скоростные и ускоренные.

С 14 января 2010 г. пассажиры могут совершать поездки поездами дальнего следования с использованием электронно зарегистрированных билетов. Оформление билетов на данные поезда с использованием электронной регистрации было открыто 1 декабря 2009 г. (за 45 суток до даты отправления).