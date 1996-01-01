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Естественным монополиям утвердили рост тарифов
С 1 января промышленные потребители и население будут оплачивать электроэнергию по новым, повышенным тарифам. Соответствующий приказ выпустила Федеральная служба по тарифам. Согласно приказу, для промышленных потребителей тарифы увеличены на 7,6%, для населения рост - в среднем на 10%.
Еще в ноябре 2009 г. на заседании президиума правительства РФ премьер-министр Владимир ПУТИН заявил, что рост тарифов в энергетике в 2010 году не должен превышать 10%. "В текущем году рост тарифов составляет 25%, и хочу напомнить, мы с вами договорились, и прошу это обеспечить: в 2010 году увеличение в среднем не должно превышать 10%", - заявил тогда премьер.
Напомним, что в 2009 году тарифы для населения за год выросли на 25%, для промышленности - на 19%. И по информации РИА "Новости", в 2009 году рост тарифов на электроэнергию позволил генерирующим компаниям получить прибыль на фоне падения потребления, вызванного экономическим кризисом. Положительную роль сыграл и тот факт, что в 2009 году тарифы на электричество возросли единовременно, а рост цен на газ (основное топливо для большинства станций) происходил поэтапно.
При этом на покрытие дефицита в инвестпрограммах правительство выделило 146 млрд рублей. Средства должны были получить ОГК-1, "ФСК ЕЭС", РАО "ЭС Востока", МРСК и "Русгидро". Суммарный объем инвестиций предприятий электроэнергетики в 2010 году предполагается почти в 780 млрд рублей, из них большую часть получат предприятия, в капитале которых участвует РФ.
Что касается перемен на оптовом рынке, то в 2010 году доля электроэнергии, продаваемой промышленным предприятиям по свободным ценам, достигнет 80%. С начала года она составит 60%, а в июне - 80%. К 2011 году предполагается, что вся электроэнергия будет продаваться по свободным ценам. Благодаря этому генерирующие компании смогут получить прибыль. При этом стоимость электроэнергии для населения будет регулироваться государством до 2013 года включительно.
Согласно оценкам экспертов, потребление электроэнергии в 2010 году останется на уровне ушедшего года, возможен лишь минимальный рост. В сентябре уже ушедшего года правительство в рамках рассмотрения инвестпрограммы электроэнергетики рассчитывало на рост энергопотребления в 2010 году на уровне 0,4% по сравнению с уровнем 2009 года. Ряд экспертов полагает, что рост возможен на уровне 0,5%. Более оптимистичную оценку в ноябре 2009-го дал глава Минэнерго Сергей ШМАТКО, заявив, что рост энергопотребления может составить 3,1%.
Однако в утвержденном ФСТ энергобалансе производство и потребление электроэнергии в РФ в 2010 году составит 993,2 миллиарда кВт.ч. Таким образом, производство электроэнергии в РФ в 2010 году ожидается ниже на 7,4%, чем прогнозировалось на 2009 год (1,066 трлн кВт.ч).
Кроме того, растут и тарифы на газ. Цены на голубое топливо для промышленности с 1 января выросли на 15%. Согласно сообщению ФСТ, для населения планируется увеличение цен два раза в год: на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля 2010 года.
Вырастут и тарифы на перевозки РЖД. С 1 января 2010 года тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в плацкартных и общих вагонах индексируются на 10%, в прошлом году рост составил 12%, тарифы в купейных вагонах и вагонах СВ увеличиваются на 8%.
При этом, по словам Владимира ЯКУНИНА, в 2010 году ожидается увеличение пассажироперевозок на 3,7%, грузовых - на 3,8%. Глава РЖД, впрочем, отмечает, что 2010 год будет сложнее предыдущего, поскольку в 2009 году компания перевезла 1 млрд человек, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. РЖД, учитывая падение грузоперевозок, еще долго будет оставаться в минусе.
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