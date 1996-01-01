Концепция федерального университета утверждена

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ согласовал Концепцию создания и развития Дальневосточного федерального университета на 2010-2015 годы, сообщили "ЗР" на прошлой неделе.

По поручению Президента РФ проект концепции разработан Министерством образования и науки РФ совместно с Дальневосточным государственным университетом при содействии полпреда. По мнению Виктора Ишаева, одобренная концепция может быть рекомендована в качестве основы для разработки Программы создания и развития Дальневосточного федерального университета.

Программа ДВФУ будет ориентирована на решение геополитических задач, и в первую очередь - на инновационное развитие Дальневосточного федерального округа. В связи с этим коллектив создаваемого ДВФУ должен будет сконцентрировать усилия на подготовке специалистов для изучения Мирового океана, реализации научно-образовательных программ в области био- и нанотехнологий, на реализации государственной политики по укреплению позиций русского языка в странах АТР, на подготовке специалистов в области востоковедения. Одним из стратегических направлений работы ДВФУ должна стать организация единого образовательного центра - Международной школы бизнеса в Дальневосточном федеральном округе для подготовки управленческих кадров высшего звена.

В данный момент ведется разработка программы создания и развития ДВФУ, а также подбор кандидатов на должность ректора федерального университета. Как известно, будучи в Приморье в день утверждения губернатора, Виктор Ишаев высказался за необходимость ускорить назначение ректора ДВФУ.