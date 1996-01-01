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До 1 марта выпускники-2010 должны выбрать ЕГЭ
В этом году ЕГЭ будут сдавать около 13 тысяч приморских юношей и девушек, сообщили в департаменте образования и науки Приморского края. Среди них - учащиеся 11-х классов, выпускники школ прошлых лет, выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования.
Сегодня специалисты формируют региональные базы участников единого государственного экзамена. Как и в прошлом году, обязательными для итоговой аттестации будут русский язык и математика. Сейчас участникам ЕГЭ важно определиться с тем, какие предметы они будут сдавать на выбор - те, результаты которых будут использоваться при поступлении в высшие учебные заведения. Сделать выбор предметов и подать соответствующее заявление необходимо не позднее 1 марта. Выпускники школ, учреждений НПО и СПО подают заявление в свою школу. Закончившим школу ранее необходимо обратиться в органы местного самоуправления.
Теоретически выпускник может выбрать все девять школьных предметов, которые означены для ЕГЭ. Однако специалисты отмечают: важно, чтобы каждый молодой человек осознанно подходил к выбору экзаменов. Для этого необходимо заранее поинтересоваться, какие предметы нужны для зачисления на конкретные специальности, рассчитать свои силы и возможности.
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