"Главный ингредиент – сердце..."

Слякотный, серый, промозглый владивостокский вечер мгновенно приобрел другое звучание, заиграл яркими красками и наполнился потрясающими ароматами, повествующими о бесконечной щедрости итальянской земли, бездонной синеве озера Гарда и безудержной страсти к жизни, которой славятся жители Аппенинского полуострова: на "подмостках" мебельного салона "Милленниум" развернулось удивительное гастрономическое представление. Секретами национальной кухни делился уроженец Ломбардии, выпускник престижной школы Caterina De Medici, ученик Массимо ФЕРРАРИ и Умберто ВЕЦЦОЗИ, один из лучших шеф-поваров Москвы Валентино БОНТЕМПИ.

4 года назад его уговорили приехать на три месяца в Россию – "поставить" кухню в одном знаменитом московском заведении. По возвращении в Италию он понял, что его неудержимо тянет в Москву. Вернулся. Возглавил известный московский ресторан, открыл на его базе Школу ресторанного искусства, выучил язык, обзавелся русской женой и ребенком, побывал в различных российских городах и уже не представляет жизни без России. Его мастер-классы во Владивостоке – инициатива итальянской фабрики BERLONI, подарок дальневосточникам – клиентам салонов "Милленниум". Впрочем, это мероприятие не было похоже на традиционный мастер-класс. Это был настоящий фейерверк эмоций. Гости вечера не просто наблюдали за волшебными пасами "фокусника" Бонтемпи, а принимали самое живое участие в зажигательном кулинарном шоу: раскатывали тесто, резали лапшу, колдовали над соусами, уточняли нюансы рецептуры, которыми щедро делился Валентино... И с удовольствием дегустировали то, что получилось в итоге: нежное домашнее тальятелле с рагу из ягненка по-абруцки, хрустящие равиоли с лангустинами и соусом фуа-гра, клубничный десерт с взрывающимся йогуртом. (Забегая вперед, скажу, что маэстро не удержался и приготовил еще одно блюдо сверх заявленной программы – ризотто с морепродуктами, – сорвав шквал аплодисментов участников мастер-класса).

– Валентино, что вы хотите донести своим визитом до дальневосточников?

– Я хочу, чтобы они попробовали настоящую итальянскую кухню – "меню" подобрано таким образом, чтобы показать всю широту ее возможностей, – и научились готовить самостоятельно.

– Что самое главное в итальянской кухне? Мне, кстати, всегда казалось, что в совершенстве ее готовит только тот, кто родился в Италии и буквально пропитан духом вашей земли...

– Это, конечно, идеальное условие, но трудновыполнимое, – смеется Валентино. – Сегодня в России можно купить практически все необходимое: хорошее оливковое масло, настоящие пармезан и пекорино, специи, пасту и т.д. Контролировать степень готовности пасты или риса – т.н. "аль денте" – тоже можно научиться. Что же касается рецептуры, то я всегда говорю: точное соблюдение пропорций – далеко не самое важное. Главный ингредиент любого блюда – сердце, наполненное любовью к тому, для кого вы готовите.

– А сами дома к плите встаете?

– Нечасто. Любимое блюдо – пенне помодоро: паста, томаты, базилик. Эти компоненты хороши уже сами по себе, а уж в сочетании друг с другом...

– Как вам русская кухня?

– Обожаю ваши пирожки, блины и борщ. Даже пробовал сам готовить.

– Есть такое мнение, что шеф-повар необязательно должен быть виртуозом на кухне. Это больше менеджер, человек с харизмой, на которого идут гости заведения... Согласны?

– Нет. Шеф-повар непременно должен быть асом своего дела, ну а если он при этом еще и хороший менеджер – это уже настоящий маэстро!

– Поделитесь с читателями "ДК" каким-нибудь несложным рецептом для новогоднего стола.

– Пусть это будет... десерт "Шоколад в шоколаде". Просто, быстро, феерично! 1-2 плитки горького шоколада растапливаете на водяной бане со сливочным маслом. Берете шесть яиц, отделяете белки от желтков и взбиваете в разных емкостях (в желтки предварительно добавить сахар). Взбитые желтки отправляете в емкость с горячим шоколадом, размешиваете, добавляете муку (граммов шестьдесят), а в завершение – белки. Осторожно все перемешиваете и выкладываете в формочки для выпечки. Ставите их в духовку на 9 минут (она к этому моменту уже должна быть разогрета до 180 градусов) – готово! Фокус в том, что снаружи получается хрустящая корочка, а внутри – густой горячий шоколад. Извлекаете из формочек, выкладываете на плоские тарелки и подаете с шариком ванильного мороженого – belissimo!

И не забудьте о главном ингредиенте, без которого ничего не получится, – лукаво улыбается на прощание Валентино...