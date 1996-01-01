Следом за мечтой

Накануне Нового года надо успеть многое: остановиться, отдышаться и наконец-то решить, чего же ты на самом деле хочешь от наступающего года. Оформить свои мысли, конкретизировать желания, составить подробный план действий, без сожаления о прошлом вступить в Новый год и, следуя за своей мечтой, прожить его так, как хочется...

Психологи утверждают, что исполнение желаний – не что иное как реализация заложенной в человеке программы. Эту программу закладываем мы сами – своими мыслями, чувствами и поступками. Именно она становится мощным двигателем нашего личного прогресса, заставляя идти вперед. Читатели "ДК" рассказывают о том, чего ждут от Нового года, и поздравляют земляков с самым главным и самым определяющим праздником в году.

Инесса БАБИЧ, президент ООО "PR-агентство "Бабич и Партнеры":

– На днях на новогоднем заседании Бизнес-клуба "Диалоги" один влиятельный и очень уважаемый человек сказал в адрес нашей компании: "Вы можете больше ничего не делать. Учредив "Диалоги" и объединив владельцев и топ-менеджеров приморского бизнеса, вы навечно вписали свое имя в летопись делового Приморья". Мне было приятно это слышать, но в то же время я поймала себя на мысли: как жаль, что насыщенный плодотворной работой год так быстро пролетел! Он был очищающим, философским и уникальным в своем роде. А потери и разочарования, которые выпали на нашу с вами долю, пойдут нам только на пользу. Кризис избавил нас от всего лишнего и обнажил суть человеческих и деловых отношений. И в будущий год мы вступаем с настоящими друзьями, любимыми и преданными заказчиками, которые за этот непростой год стали практически родными.

Что касается остального, то один старый и мудрый человек сказал мне недавно: "Есть вещи, отношение к которым не подвластно никаким катаклизмам: любовь, семья, дети...". Поэтому мы, родители, должны дать своим детям достойное образование, обеспечить условия для хорошего жизненного старта, и кризис – не повод менять цели.

В наступающем году мы планируем красиво и результативно работать, заниматься стратегическими коммуникациями и креативным проектированием, развивать наши собственные проекты – Бизнес-клуб "Диалоги" и детский бизнес-клуб "Наследник". И желаем дальневосточному бизнесу процветания и мужества, а жителям региона – позитивного мышления и бережного отношения друг к другу!

Наталья КУТЕНКОВА, генеральный директор ООО "Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и аудита "KNS" – правовед":

– Говорят, что перемены – всегда к лучшему, но я хотела бы пожелать всем постоянства – в делах и взглядах, стабильности собственного дела, стабильности в бизнесе партнеров и, быть может, конкурентов. Ведь порой за чередой меняющихся обстоятельств мы не успеваем осмотреться и подумать о самом главном – о мире, который нас окружает, о родных и близких нам людях. Дальневосточный бизнесмен – это человек с настоящей закалкой, твердо знающий, что ему надо от жизни и как ему добиться успеха. Не сдаваться ни при каких условиях! – это еще одно мое пожелание деловым людям Дальнего Востока. Искренне желаю, чтобы в следующем году сбылись ваши самые заветные желания, крепкого здоровья вам и вашим близким, зеленого света на вашем пути!

Денис БОРОДИН, управляющий салоном-магазином VINOTERRA:

– Хочется верить в то, что наступающий Год Тигра станет успешным для дальневосточного бизнеса, ведь тигр – это олицетворение мудрости, энергии, силы, хитрости и выносливости, а эти качества обязательно помогут прийти к вершинам славы и победы. Пусть после упаднического и кризисного 2009 года 2010-й пробудит в людях оптимизм и энтузиазм, сподвигнет не переживать по поводу мирового финансового кризиса, а предпринимать для преодоления его разрушительных последствий активные и эффективные действия. Пусть он наполнит наши сердца и души неисчерпаемым счастьем, яркой и страстной любовью, добром и спокойствием, а наши дома – миром и верными друзьями! А VINOTERRA, в свою очередь, продолжит знакомить дальневосточников с миром редких, неординарных напитков, совершая увлекательный экскурс в их историю и знакомя с культурой потребления. С Новым годом!

Наталья ГАНИЧЕВА, главный врач студии красоты "Эстетик", совладелица бутика "Эрмитаж":

– Дальневосточному бизнесу, пострадавшему не столько от ударов международного кризиса, сколько от совсем других факторов, в новом году очень хочется пожелать подъема. Несмотря ни на что и вопреки всему! А жителям региона – активности: если мы будем не просто желать жить лучше, но и делать что-то для этого, тогда, наконец, увидим признаки наступившего во всем мире XXI века.

А еще, несмотря на зиму, хочется пожелать всем весны в душе. Ведь то, что у нас внутри, непременно проявляется снаружи. И хотя современная косметология помогает сохранять красоту и молодость очень долго, внутреннее "самочувствие" позволяет при этом обходиться малыми средствами. С Новым годом! С новыми планами, надеждами и возможностями!

Елена ФЕДОТОВА, генеральный директор центра отдыха "Кедровая падь":

– Дальневосточники всегда отличались открытостью, веселостью, дружелюбием, отзывчивостью, их узнавали за версту, даже бывших, – это я помню с детства. А сейчас мы стали другими. Потеряли эти ценные качества, отличающие нас от других россиян. Но, хочется верить, они вернутся. Я желаю, чтобы мы вновь стали прежними, чтобы, невзирая на все тяготы сегодняшней жизни, не теряли своего лица, чтобы улицы дальневосточных городов стали светлее от наших улыбок! И начинать, конечно, надо с себя. Находить время на общение с друзьями, на заботу о близких, на совместный отдых с детьми... Безусловно, современный ритм жизни вынуждает нас подстраиваться под него, мы торопимся соответствовать – времени, статусу и находим этому бесконечные оправдания. Но ведь жизнь, она такая короткая, чтобы позволять ей утекать сквозь пальцы!

Сердце радуется, когда вижу, как в наш центр отдыха приезжают большие компании – с детьми, друзьями, – и кризис отчетливо проявил эту тенденцию. А когда в семье все хорошо, когда у тебя тыл надежный, тогда и дела идут как по маслу!

С Новым годом, дорогие дальневосточники! Будьте здоровы, успешны и любимы!

Дина ВЕРКЕЕНКО, владелица бутика Versace:

– Готовясь встретить Новый год, мы непременно подводим итоги уходящего года и, так уж повелось, надеемся на то, что предстоящий будет удачнее и счастливее. Так пусть все плохое и печальное действительно останется в прошлом, а впереди нас ждет все самое доброе и радостное!

Дальневосточному бизнесу желаю успешного решения всех проблем, а дальневосточникам – понимания, терпения, здоровья, добра и любви. Это так необходимо каждую минуту нашей жизни... С Новым годом, и будьте счастливы!