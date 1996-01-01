В ожидании магистров

С 1 января 2010 г. все вузы России перешли на двухуровневую систему образования – подавляющее большинство высших учебных заведений отныне ведут прием студентов только на программы бакалавриата и магистратуры. Специалистов будут выпускать единичные вузы по узкому кругу специальностей.

Бакалавров будет больше

Несмотря на то, что противников перехода на новую систему было достаточно, за несколько лет, которые длился переходный период, вузы региона смогли подготовиться к новой системе и вступили в Болонский процесс довольно уверенно.

"Если говорить в целом по региону, то программ бакалавриата и магистратуры достаточно много, – говорит президент Дальневосточного регионального учебно-методического центра (ДВ РУМЦ), ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН. – Вузы Дальнего Востока готовились к переходу в течение последних пяти лет. И многие из них были довольно активны. В ДВГТУ, например, открыто 48 программ бакалавриата и 20 – магистратуры, в ДВГУ – 49 бакалавриата и 14 – магистратуры, в ЯГУ – 36 программ бакалавриата и 2 программы магистратуры, в ТОГУ – 32 программы бакалавриата и 26 магистратуры. Однако есть вузы, которые не спешат переходить на новую систему. С одной стороны, это объясняется тем, что еще не утвержден перечень специальностей, по которым сохранится прежний режим подготовки кадров. Однако, если эти специальности не будут включены в данный перечень, то у вузов в приемную кампанию-2010 могут возникнуть проблемы".

Несмотря на то, что спектр программ подготовки по двухуровневой системе достаточно широк, вузы региона уже в этом году планируют значительно расширить количество программ бакалавриата и магистратуры. Например, в АмГу планируют открыть 7 направлений подготовки бакалавров и 3 – магистров, СахГУ в 2010 г. откроет еще 4 программы бакалавриата, АмГПГУ планирует лицензировать 12 бакалаврских и 7 магистерских программ с дальнейшей перспективой их внедрения в образовательный процесс, КнАГТУ откроет 6 программ подготовки магистров и 2 программы подготовки бакалавров. В вузах Приморья уже в этом году откроется еще 27 программ бакалавриата, 27 направлений и 35 образовательных программ магистратуры. Таким образом, уже в этом году в Приморье будет реализовываться 204 направления подготовки бакалавров, 76 направлений и 122 программы магистратуры. Это говорит о том, что контингент бакалавров и магистров существенно увеличится. Хотя эта тенденция нарастала на протяжении последних лет.

"По программам подготовки магистров в текущем году обучается 93 студента, по программе бакалавриата – 862, в то время как три года назад по программам подготовки магистров обучалось всего 33 студента, – рассказывает начальник учебно-методического управления Комсомольского-на-Амуре Государственного Технического университета (КнАГТУ) Александр СКРИПИЛЕВ. – В целом же численность обучаемых по программам подготовки бакалавров в последние три года существенно не меняется, хотя количество программ возросло более чем в три раза. Программы подготовки бакалавров и магистров востребованы абитуриентами, хотя конкурс при зачислении на 1-й курс в течение трех последних лет снижается, но этот факт обусловлен в первую очередь объективными причинами – снижением количества выпускников города и региона".

"Тенденция последних лет такова, что расширяется количество профилей и программ в рамках открытых направлений, – рассказывает Ирина МИРОНОВА, первый проректор по учебной работе Хабаровской государственной академии экономики и права. – В 2006 г. реализовывались одно направление бакалавриата и 4 магистерские программы, в 2009 г. – 12 профилей бакалавриата в рамках 4-х направлений и 11 магистерских программ в рамках 2-х направлений. На следующий год прогнозируем увеличение контингента бакалавров и магистров в 2 раза".

Однако, несмотря на то, что за последние годы количество обучающихся на уровневой подготовке выросло в 2,5 раза, соотношение бакалавров и магистров к общему числу студентов пока невелико. По бакалаврам он варьируется от 1,2% до 25,8%, по магистрам – от 0,2% до 3%. По оценкам же специалистов, достойным будет, если численность магистрантов составит порядка 10% от общей численности обучающихся.

"На мой взгляд, вузам нужно развивать не только направления бакалавриата, но и магистратуры, – считает Анвир Фаткулин. – Чем больше будет магистерских программ, тем больше права вуз имеет носить статус университета. Если же в вузе преобладают программы бакалавриата, то есть опасность в конце концов превратиться в образовательный колледж, который дает высшее образование первого уровня. Поэтому сегодня очень важно сформировать дальневосточный сегмент магистратуры, чтобы она была привлекательна и для населения Дальнего Востока, и для зарубежных студентов".

Работодателям документы не важны

Однако не стоит забывать, что вместе с переходом на двухуровневую систему подготовки кадров меняется не только система высшего образования, но и рынок труда. Поэтому к новой системе должны быть готовы не только вузы, но и работодатели. Несмотря на то, что эксперты прогнозировали для бакалавров значительные проблемы с трудоустройством – якобы работодателю непонятно, кто такой бакалавр и на какие должности его устраивать, – на деле этой проблемы пока не наблюдается.

"Мы принимали и принимаем специалистов с дипломом бакалавра – в контактный центр и другие подразделения. В ряде случаев специалисты завершают образование уже в рабочем процессе, применяя свежие теоретические знания на практике, – рассказывает директор по персоналу Макрорегион "Дальний Восток" ОАО "МТС" Кристина СЕРГИЕНКО. – Сегодня молодым специалистам для получения желаемой должности недостаточно только знаний по выбранной ими специализации – актуальными требованиями становятся высокие коммуникативные навыки, умение презентовать себя и проекты, товары, услуги. Всё больше студентов стремятся найти практическое применение своим знаниям уже в вузе. Если у студента за плечами хороший опыт работы, положительные рекомендации, он ориентирован на развитие и результат, вопрос о том, специалист он или бакалавр, становится не принципиальным. Во многих странах приняты единые ступени обучения в высшем образовании: бакалавр и магистр. По программам подготовки бакалавров и магистров обучают все ведущие университеты и бизнес-школы мира. Думаю, что к новой системе должны привыкнуть и адаптироваться больше основные участники этой системы – преподавательский состав и студенты. Работодатель при отборе оценивал и оценивает, прежде всего, опыт, профессиональные и личностные качества соискателя. Многие работодатели осознают тот факт, что наличие диплома о высшем образовании даже самого известного учебного заведения не является гарантией приобретения эффективного и перспективного сотрудника". Такого же мнения придерживается и Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу ЗАО "ДельтаЛизинг". "Нам приходилось принимать на работу бакалавров, и не могу сказать, чтобы их уровень как-то сильно отличался от уровня специалиста. Многие студенты 3-5 курсов, устраивающиеся на работу в нашу компанию, говорят о большом количестве свободного времени, что неудивительно при учебной загрузке 4 дня в неделю по 2-3 пары. Мне кажется, есть резерв для увеличения числа аудиторных часов на бакалавриате, что позволит оставить качество подготовки на прежнем уровне. В принципе, бакалавриат – это хорошая возможность начать свою трудовую деятельность на год раньше. Отсутствие опыта работы, на мой взгляд, уравнивает шансы трудоустроиться дипломированного бакалавра и дипломированного специалиста. Способный, активный и социально зрелый человек всегда найдет себе работу. А доучиться можно всегда – многие наши бакалавры после приема на работу продолжали обучение в магистратуре".

Правда, опрошенные "ДК" эксперты отмечают, что некоторые сложности могут возникнуть с инженерно-техническими специальностями – вполне может получиться так, что будущий выпускник-бакалавр не будет ничем отличаться от нынешнего выпускника техникума. Сложности могут возникнуть в компаниях, где лицензирование и сертификация завязана на наличии в штате работников, получивших определенную специальность (например, в строительной отрасли). Стандарты лицензирования ведь никто не переделал, и не ясно, подойдет ли диплом бакалавра техники и технологии вместо диплома инженера ПГС. Но в процессе и этот вопрос наверняка будет решен.

Галина ПОПОВА, директор Регионального центра мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ, также не отмечает сложностей с трудоустройством. "Мне кажется, во все времена ценились работники, а не документы, которые они могли бы предоставить работодателю. Другое дело, что в некоторых организациях диплом является не только достаточным, но и необходимым условием для приема на работу. Я думаю, что, если человек способен выполнять возложенные на него функции, "качество" диплома играет второстепенную роль. Скорее всего, работодатели готовы принимать бакалавров, только иногда они не видят разницы, чем бакалавр отличается от специалиста, а специалист от магистра. Кстати, хочу отметить, что в моей практике еще ни разу не встречался случай, когда работодатель отказался бы от предложенного кандидата только потому, что он получил диплом бакалавра, а не специалиста. С другой стороны, сегодня большая часть студентов, особенно старших курсов, работает. Это ли не ответ? Если уж на рынке востребованы недипломированные работники, то диплом бакалавра явно не будет лишним. Более того, к нам нередко обращаются не за выпускниками, а просят посоветовать кандидата из числа студентов, но только чтобы он непременно был "хорошим", "толковым".