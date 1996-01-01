В Петропавловске-Камчатском будет новый морвокзал

В 2010 году будет снесено здание старого морвокзала в Петропавловске-Камчатском и начнется строительство нового. Такое решение было принято на прошедшей в Петропавловске-Камчатском рабочей встрече губернатора Камчатского края Алексея КУЗЬМИЦКОГО с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Александром ДАВЫДЕНКО. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.

Строительство нового морского вокзала в Петропавловске-Камчатском предусмотрено Указом Президента РФ от 21.10.2005 "О мерах по социально-экономическому развитию Камчатской области и Корякского автономного округа". В ходе встречи было принято решение о том, что в 2010 году в федеральном бюджете будут заложены средства на проектирование здания морского вокзала. Снос старого здания морвокзала планируется начать уже в августе 2010 года. Помимо вопроса строительства нового морвокзала на рабочей встрече были приняты решения о возобновлении в 2010 году модернизации портопунктов Палана и Тиличики, а также глубоководного причала в поселке Никольском Алеутского района.