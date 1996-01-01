Холодный перерасчет, или что делать если в квартире холодно

Морозы разделили владивостокцев на два лагеря: одни замерзают в своих квартирах, другие - страдают от жары при открытых форточках…

Новость о том, что заместитель главы администрации г. Владивостока Александр ЧАВЫЧАЛОВ, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города и топливно-энергетический комплекс, с 12 января освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, увы, никого не согреет.

"Вроде и батареи поменяли, и в ТСЖ вступили, а в квартире все равно холодно!" - разводит руками коллега. На что я, пребывая в игривом настроении, заметила: "А у меня все хорошо, грелки на выбор…" Коллега понимающе улыбнулся, хотя и имела в виду пару пластиковых бутылок с горячей водой. Как показала практика, это самый простой способ не мерзнуть. Все остальные - нерво- и деньгозатратны.

Холод в доме - это следствие, причина может быть самой разной. Может быть, истек гарантийный срок обслуживания на те самые пластиковые окна и из щелей свищет ветер, а может, сантехник дядя Вася плохо продул трубы, проверенной годами чугунной батареи "Made in USSA", или вы поддались на агитацию и поставили четырехсекционные алюминиевые, в нашем климате несущие только чисто эстетическую смысловую нагрузку… Еще есть повод обвинить в экономии представителей управляющих, ресурсоснабжающих компаний ("Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК") и транспортирующей (ОАО "Городские тепловые сети").

В любом из вышеперечисленных случаев придется начинать с проведения экспертизы для составления документа соответствующего гособразца. Иначе ваши эмоциональные замечания по поводу инея на подоконнике будут отнесены сотрудниками управляющей компании на субъективные ощущения.

Если жалобщику удастся доказать, что причиной холода в квартире стали межпанельные щели, то придется изыскивать средства на ремонт этих самых щелей. И не одной конкретной квартиры недовольного и юридически подкованного жильца, а как минимум всего подъезда. В этом месте придется сделать реверанс в сторону собственного ТСЖ на Шилкинской, 15. Сколько копий было сломано при организации товарищества собственников и сколько проверок и судов было выдержано по поводу освоения выделенных средств из федерального "Фонда содействия реформам ЖКХ", в трех словах не передать. Председатель ТСЖ Ольга ПЕРЦЕВА, человек опытный и сведущий в деле функционирования госмашины в целом и коммунального хозяйства в частности, и та констатировала на праздничном собрании правления: "С межпанельными швами все в порядке, крыша отремонтирована, батареи и трубы поменяны во всем доме, в подвалах полностью обновлены коммуникации, поставлены счетчики, но часть жильцов все равно недовольна, жалуется на холод в квартирах. Пришлось устраивать комиссию. Подносим лист бумаги к межпанельным швам - не шелохнется, к окну - из рук вырывается. Но человек-то уверен, что виноваты мы! Не проще ли было самому все проверить?"

По установленным правилам в комиссию должны входить товарищи из УК, "Приморских тепловых сетей" и "Городских тепловых сетей" (ТГК 14). И вся эта приятная компания соберется вместе, если вы принесли письменное заявление (в двух экземплярах) в свою управляющую организацию или ТСЖ. Товарищей из тепловых сетей приглашает управляющая компания (ТСЖ), сборная команда проводит замеры температуры в элеваторном узле (на входе и на выходе) и соотносит с температурой воздуха на улице. По санитарным требованиям, температура не может быть ниже +18 градусов в жилых помещениях и не ниже 20 в угловых комнатах. Далее недовольному холодом жильцу нужно написать еще одно заявление, уже в ТГК14 о том, чтобы был сделан перерасчет. Если ТГК14 никак не может собраться, ссылаясь на недостаток времени и желания, теоретически можно обратиться к представителям Роспотребнадзора. Они тоже имеют право делать замеры температуры и выдавать подтверждающие документы, с которыми правды следует искать уже в суде. В суд вы должны предоставить результаты проверки, где указаны нарушения санитарных норм, копии жалоб в ТГК-14 и УК. Еще хорошо бы собрать подписи свидетелей-соседей.

Читатель, естественно, заметит, что хотел вовсе не перерасчета за непотребленную тепловую энергию через суд, а просто тепла в доме. Огорчу, простое тепло получатся тоже через суд. Можно затевать историю с требованием перерасчета и, например, капитальным ремонтом внутренних сетей дома одновременно. Есть шанс, что перерасчет сделают в течение трех месяцев. Что касается капитального ремонта сетей - на меньшее чем три года хождения по судам не рассчитывайте. "И это в том случае, если у вас уже есть опыт хождения по судам, - свидетельствует добившаяся справедливости знакомая. - У нас в доме на городские средства были сменены все трубы и отремонтированы панельные швы. У меня квартира на первом этаже, подвал был вечно затоплен летом из-за сгнивших коммуникаций, обои приходилось переклеивать дважды в год. Зимой, естественно, стояли клубы пара, но тепла не было. Осознав, что самой мне с задачей не справиться, ходила по дому и собирала подписи жильцов. Потом представляла их интересы в суде. Мы добились справедливости. Но, можно сказать, нам еще повезло - параллельно шли изменения в федеральном законодательстве. В итоге подавали мы в суд на городскую администрацию (можете себе представить этот процесс в нашем городе), а ремонтом занималась уже управляющая компания".

Как ни странно, три года в судах еще не самая неудобная ситуация, касающаяся возвращения тепла в дом. Неприятнее всего, когда какой-нибудь сосед по стояку решил заодно с евроремонтом обзавестись теплыми полами. То есть, попросту говоря, проложить трубы под полом и вывести на них воду из батарей центрального отопления. Циркуляция в стояке будет нарушена, и теплой квартира окажется только у этого находчивого человека. Узнать о существовании теплых полов вы можете только при близком знакомстве с соседом, что при существующем стиле жизни в многоквартирных домах маловероятно. Если же о виновнике "донесла разведка", то к борьбе с ним придется подключать всю тех же товарищей из управляющей компании и теплосетей. С соседом, конечно, разберутся, но жить с ним рядом все таки вам.

Итого, ничего невозможного нет. Три года нервов, какое-то количество денег, пара соседских бесед за кухонных столом в стиле "ты меня уважаешь" - и проблема холода в квартире, возможно, будет решена… Попотеть, бегая по судам, придется однозначно…

А вопрос о назначеним на пост заместителя главы администрации Владивостока нового человека на место Александра Чавычалова в стадии решения…